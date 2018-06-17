Еще один взрыв в Афганистане: 18 человек погибли

КИЕВ. 17 июня. УНН. На востоке Афганистана в городе Джелалабад как минимум 18 мирных жителей были убиты и еще 45 человек были ранены в результате атаки террориста-смертника. Об этом сообщает Tolo News, передает УНН.

Террорист-смертник подорвал себя рядом с зданием губернатора в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Как сообщается, известно о 18 погибших и 45 раненых в результате атаки, которая произошла примерно в 15:00 по местному времени.

Ни одна группа, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщал УНН, группировка "Исламское государство" в субботу совершила атаку с участием террориста-смертника в провинции Нангархар в Афганистане. В результате взрыва погибли 36 человек.