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На въездном знаке в Киев появилась надпись против ЛГБТ

На въездном знаке в Киев появилась надпись против ЛГБТ

КИЕВ. 17 июня. УНН. На знаке, установленном возле дороги на въезде в Киев из Борисполя, появилась надпись против ЛГБТ, передает корреспондент УНН.

На знаке "Вас приветствует Киев. Welcome to Kyiv", установленном возле трассы на въезде в столицу из Борисполя, появилась надпись черной краской "Геть ЛГБТ з України".

Напомним, сегодня, 17 июня, в Киеве состоялся "Марш равенства". По данным правоохранителей, участие в нем приняли около трех тысяч человек. Участники акции прошли маршем от Дома учителя до площади Льва Толстого в Киеве.

Еще до начала акции в столице произошли столкновения с активистами, которые пытались помешать проведению "Марша равенства", правоохранители задержали 57 человек. Сам марш, по словам полиции, прошел спокойно.

Источник: УНН
Теги: Киев, ЛГБТ
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