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19 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем в Бельгии

19 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем в Бельгии

КИЕВ. 17 июня. УНН. По меньшей мере 19 велогонщиков, которые в воскресенье участвовали в провинциальном чемпионате Федерации велоспорта Бельгии в коммуне Кольфонтен (провинция Эно), получили травмы в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Libre Belgique.

По данным издания, три велогонщика из Фландрии (северная область Бельгии), Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо — сотрясение мозга.

Как пишет газета, инцидент произошел после того, как по непонятной причине водитель автомобиля, в салоне которого находились трое детей, резко повернула перед велосипедистами, которые приближались.

“Это происшествие произошло по чистой случайности”, — заявил бургомистр Кольфонтена Лучиано Д’Антона. Он добавил, что обратился в полицию с просьбой посетить больницу, чтобы получить точную информацию о состоянии пострадавших.

Напомним, 16 июня в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов. Московская полиция заявила, что 8 человек пострадали.

Источник: УНН
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