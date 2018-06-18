Шпажист Никишин принес Украине медаль на ЧЕ в Сербии

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Нови-Сад (Сербия), сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.

Украинец стартовал в групповом раунде, выиграв четыре боя с шести, и продолжил выступление в туре прямого выбывания под 36-м номером.

В 1/32 финала Никишин выбил из борьбы Жомбор Баньяи из Венгрии (13:8), далее обыграл четвертый номер посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным преимуществом в противостоянии с итальянцем Марко Фикер (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Беллманом (15:12).

В полуфинале украинский шпажист потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и таким образом стал бронзовым призером континентального первенства.

Заметим, что для Никишина эта “бронза” чемпионата Европы стала второй в карьере. В 2016 году в польском Торуне украинец также был третьим.

Кроме того добавим, среди других представителей Украины сразу трое остановились в 1/16 финала. Владимир Станкевич на этой стадии проиграл будущему обладателю бронзовой награды Ричарду Шмидту из Германии (5:7), Роман Свичкар уступил финну Нико Вуоринену (10:15), а Игорь Рейзлин не справился с Фикер (7:15).