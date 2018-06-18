Кандидат от правой коалиции победил на выборах президента Колумбии

КИЕВ. 18 июня. УНН. Кандидат от правой партии “Демократический центр”, бывший сенатор Иван Дуке побеждает по итогам второго тура выборов президента Колумбии. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные на сайте Национального управления по регистрации актов гражданского состояния после обработки бюллетеней с 93,25% участков, передает УНН.

Согласно этим данным, за Дуке проголосовали 54,28%. Его соперника, экс-мэра Боготы Густаво Петро, ​​представляющий левую коалицию, поддержали 41,54%. Против всех проголосовали 4,17% избирателей.

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Как отмечают наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом Колумбии, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключили с повстанцами из “Революционных вооруженных сил Колумбии” в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. В частности, он считает, что бывшие члены РВСК должны понести наказание за нарушение закона, совершенные за время вооруженного конфликта. Петр выступает за сохранение соглашения.