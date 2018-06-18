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Бывший вратарь "Динамо" будет выступать в чемпионате Венгрии

Бывший вратарь "Динамо" будет выступать в чемпионате Венгрии

КИЕВ. 18 июня. УНН. Вратарь донецкого “Олимпика” Артем Кичак продолжит карьеру в венгерском ФК “МТК”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Украинский вратарь перешел в стан “МТКа” из Будапешта на правах свободного агента и стал четвертым новичком команды в летнее межсезонье.

В текущем сезоне Кичак, который является воспитанником “Динамо”, но выступал в основном за “Динамо-3” и “Динамо-2” провел 9 матчей за “Олимпик”, 4 из которых “сухие”, а также пропустил 10 голов.

Примечательно, что “МТК” стал победителем второй лиги Венгрии и бороться уже в высшем дивизионе.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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