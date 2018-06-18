Федерер стал победителем 98-го турнира в карьере

КИЕВ. 18 июня. УНН. В финале турнира “Mercedes Cup” с призовым фондом 730 тыс. долл. Роджер Федерер выиграл очередной титул в карьере, информирует УНН со ссылкой на сайт АТР.

Вторая ракетка мира встречался с канадцем Милошем Раоничем и победил в двух партиях — 6:4, 7:6.

Федерер выполнил 4 эйса, не допустил ни одной двойной и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Раонича 14 подач навылет, 3 двойные и 2 нереализованных брейк-пойнта.

Примечательно, что 36-летний швейцарец выиграл 16-й подряд матч на траве.

Кроме того, для Федерера этот успех швейцарца в нынешнем сезоне, 18-й — на травяных турнирах и 98-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов.