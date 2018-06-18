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Левченко праздновала победу в прыжках в высоту на турнире в Германии

Левченко праздновала победу в прыжках в высоту на турнире в Германии

КИЕВ. 18 июня. УНН. Легкоатлетка Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту на международном турнире в Тюбингене (Германия), информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Левченко, как и шведка Эрика Кинси, со второй попытки преодолела 1,92 метра. Однако на предыдущей высоте (1,90 м) Кинси осуществила три прыжка, в то время как украинка первый же выполнила безошибочно. Поэтому за попытками победила именно она. Ирина Геращенко с результатом 1,80 м восьмая.

Сразу две украинском вошли в призовую тройку по прыжкам в длину. Марина Бех заняла второе место (6,47 м), а Кристина Гришутина была третьей (6,43 м).

Анастасия Брызгина финишировала седьмой в беге на 400 метров (53,30 с).

Добавим, что Ольга Бибик выступила в роли пейсмейкера на дистанции 800 метров. На ней же выступала и Ольга Ляхова, однако не смогла финишировать.

Напомним, что несколькими днями ранее Ляхова была в первой тройке с лучшим результатом сезона на соревнованиях в Остраве.

Источник: УНН
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