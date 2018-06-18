SIPRI: США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в 2017 году

КИЕВ. 18 июня. УНН. В 2017 году США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 450 до 400 единиц, расположенных в шахтах трех ракетных крыльев, каждое из которых имеет 133-134 ракеты. Пустые шахты хранятся в состоянии готовности с тем, чтобы в случае необходимости их можно было снова использовать, информирует УНН со ссылкой на очередной доклад Стокгольмского института исследований проблем мира.

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Согласно информации института, США уже давно работают над созданием ударного бомбардировщика нового поколения, известного как B-21 Raider. Предполагается, что он поступит на вооружение в середине 20-х годов.

Для своей бомбардировочной авиации США разрабатывают до 2030 года новую крылатую ракету воздушного старта. ВВС рассчитывают закупить 1 тыс. Таких ракет, на половину из которых будут установлены ядерные боеголовки, а оставшиеся будут использованы для пробных стрельб. Новое оружие будет интегрирована на бомбардировщики B-2A, B-52H и B-21.

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Напомним, на начало 2018 года ядерный арсенал Российской Федерации насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок.