Трамп возмущен масштабами утечек данных из ФБР в либеральные СМИ

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем фактом, что сотрудники Федерального бюро расследований организовывали значительные утечки информации из ведомства в либеральные СМИ, которые глава государства назвал “лживой прессой”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

“Почему ФБР передавало так много информации лживой прессе. Они не должны этого делать, ведь мы знаем, что лживые СМИ, являются врагами народа, давали собственную интерпретацию этого — правда для них ничего не значит!”- написал хозяин Белого дома.

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Напомним, президент США неоднократно открыто выступал с критикой в ​​адрес либерально настроенных изданий и телекомпаний, которые критикуют работу его администрации и его самого. В январе текущего года Трамп объявил победителей придуманной им премии “Fake News Awards”.

Что касается ФБР, то ранее стало известно, что бывший глава этого ведомства Джеймс Коми сам организовывал утечка разного рода информации в СМИ и позволял это делать своему заместителю Эндрю МакКейб, который также уже не работает в ФБР.