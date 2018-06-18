Новости: Экономика
Понедельник, 18 июня 2018, 05:53 • Самуил Проскуряков • 3540
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/доллар
КИЕВ. 18 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 июня установлены на таком уровне:
26,315543 грн за доллар;
30,515504 грн за евро;
0,419810 грн за российский рубль;
34,946752 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 июня курс всех валют (кроме доллара, курс которого вырос), уменьшился.
Источник: УНН