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Новости: Экономика
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/доллар

КИЕВ. 18 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 июня установлены на таком уровне:

26,315543 грн за доллар;

30,515504 грн за евро;

0,419810 грн за российский рубль;

34,946752 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 июня курс всех валют (кроме доллара, курс которого вырос), уменьшился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс гривни, курс рубля
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