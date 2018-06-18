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В Харькове микроавтобус сбил семилетнюю девочку

В Харькове микроавтобус сбил семилетнюю девочку

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Харькове по улице Драгомировская водитель микроавтобуса сбил семилетнего ребенка, от полученных повреждений девочка погибла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

“17 июня в 17.36 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что по улице Драгомировская совершен наезд автомобилем на ребенка. На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девушку”, — говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области в результате ДТП получили травмы шестеро детей во время столкновения с деревом автомобиля Volkswagen Passat.

Источник: УНН
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