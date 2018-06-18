Конфликт между криминальными группировками стал причиной стрельбы в Нью-Джерси

КИЕВ. 18 июня. УНН. Стрельба в ночь на воскресенье на выставке в Трентоне (штат Нью-Джерси), из-за которой пострадали более 20 человек, была вызвана конфликтом между криминальными группировками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По словам прокурора округа Мерсер Анджело Онофри, которого цитирует телеканал, событие не имеет отношения к терроризму. Перед тем как был открыт огонь, в помещении, где проходила выставка Art All Night, а также рядом с ним произошло несколько столкновений между членами банд.

Как отмечает CNN, подозреваемыми в стрельбе считаются в настоящее время три человека. Один из них - 33 летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, - убит. Двое задержаны, один из них тяжело ранен. Не исключается, что число подозреваемых может увеличиться.

Напомним, по данным властей, с 22 пострадавших 17 получили огнестрельные ранения, остальные были травмированы во время давки, четверо находятся в критическом состоянии. В целом на мероприятии присутствовали около 1 тыс. человек. Онофри сообщил, что полиция также открыла ответный огонь.