В Японии мощное землетрясение привело к жертвам и транспортному коллапсу

КИЕВ. 18 июня. УНН. В результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

Одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей. Один из них погиб при обрушении стены, второй с травмами был доставлен в госпиталь, где и скончался.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 км. Данных о больших разрушениях не поступало, однако сильные подземные толчки ощущались в префектурах Осака, Киото, Хиого, Миэ и Нара.

Издание Japan Times называет землетрясение “одним из самых мощных за последнее десятилетие”.

Как сообщает на своем сайте энергетическая компания Kansai Electric Power, в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. Квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон в атомных станций остается в норме, добавили в компании, которой также принадлежат две АЭС в этом районе.

Полностью прекращено движение метро в городе Осака с населением 2,6 млн человек. Аэропорт Кансай прекратил прием самолетов и ведет проверку взлетно-посадочных полос.

Напомним, 14 июня в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6.