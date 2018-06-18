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Понедельник, 18 июня 2018, 08:29 • Юлия Шрамко • 2805
Грозы ожидаются на западе Украины
КИЕВ. 18 июня. УНН. На западе Украины в понедельник ожидаются грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Днем 18 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях - грозы", - сообщили синоптики.
Также грозы ожидаются ночью местами и в Киевской и Черниговской областях.
Кроме того, 18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, нынешняя весна в Киеве вошла в десятку самых теплых.
Источник: УНН