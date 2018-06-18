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Грозы ожидаются на западе Украины

Грозы ожидаются на западе Украины

КИЕВ. 18 июня. УНН. На западе Украины в понедельник ожидаются грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Днем 18 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях - грозы", - сообщили синоптики.

Также грозы ожидаются ночью местами и в Киевской и Черниговской областях.

Кроме того, 18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, нынешняя весна в Киеве вошла в десятку самых теплых.

Источник: УНН
Теги: погода, грозы
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