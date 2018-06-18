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Понедельник, 18 июня 2018, 09:13 • Лилия Гришина • 495
В Кировоградской области из пруда изъяли тело утопленника
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Спасатели извлекли из водоема тело мужчины, который утонул в пруду в с. Боковое Долинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Кировоградской области, передает УНН.
Так, спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части г. Долинская нашли и доставили на берег тело утопленника - местного жителя 1972 года рождения.
Обстоятельства гибели гражданина устанавливают специалисты.
Напомним, на территории столичного Гидропарка в Днепре утонула женщина.
Также УНН сообщал, что на Прикарпатье мужчина спас от потопления 3 детей, но сам не смог добраться до берега.
Источник: УНН