В Кировоградской области из пруда изъяли тело утопленника

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Спасатели извлекли из водоема тело мужчины, который утонул в пруду в с. Боковое Долинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Кировоградской области, передает УНН.

Так, спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части г. Долинская нашли и доставили на берег тело утопленника - местного жителя 1972 года рождения.

Обстоятельства гибели гражданина устанавливают специалисты.

Напомним, на территории столичного Гидропарка в Днепре утонула женщина.

Также УНН сообщал, что на Прикарпатье мужчина спас от потопления 3 детей, но сам не смог добраться до берега.