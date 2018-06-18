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Смертность на водоемах: за прошедшую неделю погибли 53 человека

Смертность на водоемах: за прошедшую неделю погибли 53 человека

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение недели на водных объектах Украины погибли 53 человека. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“В течение недели на водных объектах погибло 53 человека”, — говорится в сводке ГСЧС.

С 11 по 17 июня служба зарегистрировали 2270 чрезвычайных событий, на которые было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер были спасены 53 человека.

Как отмечается, были ликвидированы 1843 пожара, спасен на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 397 зданий и 28 ед. техники.

В целом на пожарах погибли 16 человек. Вместе с тем, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составили 4 млн 22 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС было осуществлено 255 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1088 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Напомним, с начала этого года на водоемах Украины погибли 378 человек, из которых 35 детей.

Источник: УНН
Теги: статистика, смертность, водоемы, ГСЧС
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