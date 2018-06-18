Климкин посетит с рабочим визитом Израиль

КИЕВ. 18 июня. УНН. В начале недели глава Министерства иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Государстве Израиль. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“18-19 июня Министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Государстве Израиль”, — говорится в сообщении.

На это время в г. Иерусалим под сопредседательством Министра иностранных дел Украины Павел Климкин запланировано проведение Одиннадцатого заседания Совместной Украинско-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Израильскую часть Комиссии возглавляет Министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.

Во время заседания Комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций и тому подобное. По результатам заседания планируется подписание Протокола Одиннадцатого заседания Комиссии.

В рамках визита Главы внешнеполитического ведомства Украины также запланированы встречи с Премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Иерусалимским Теофилом III.

Напомним, 27 апреля 2018 Украина и Израиль технически парафировали соглашение о ЗСТ.