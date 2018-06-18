Дело Мюллера: советник Трампа рассказал о новой встрече с россиянами

КИЕВ. 18 июня. УНН. Специальный прокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер изучает информацию о встрече в 2016 году, о которой ранее не было известно, давнего доверенного Дональда Трампа Роджера Стоуна и российского деятеля, который якобы пытался продать ему компромат на Хиллари Клинтон. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

В письмах, полученных Associated Press и написанных адвокатами Стоуна и специалиста по связям с общественностью Трампа Майкла Капуто, говорится, что в конце мая 2016 года Капуто получил звонок от своего российского делового партнера, представившего его человеку с фамилией Гринберг, который утверждал, что у него есть информация о Клинтон, которой он хотел бы поделиться с предвыборным штабом Трампа.

По словам Стоуна, которого цитирует The Washington Post, человек, который называл себя Генри Гринбергом, представил компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Трампа от демократов на тогда еще предстоящих президентских выборах в США. Гринберг, который не раскрыл информацию, которой, по его словам, владел, хотел, чтобы Трамп заплатил 2 миллиона долларов за политический компромат, сказал Стоун.

"Ты не понимаешь Дональда Трампа. Он ничего не платит", - припомнил свои слова Стоун перед тем, как отказался от предложения.

Позже Стоун получил текстовое сообщение от Капуто, который устроил встречу.

"Насколько сумасшедшим является россиянин?", - писал Капуто. Отметив, что Гринберг хотел "больших" денег, Стоун ответил: "Трата времени".

Оба мужчины говорят, что они быстро забыли об этом очередном эпизоде в длинном списке необычных контактов между россиянами и чиновниками из штаба Трампа, как и предложений помощи.

И Стоун, и Капуто не рассказали о встрече с Гринбергом в своих показаниях в комитете палаты представителей - упущение, которое, по словам их адвокатов, было случайным, но член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что это является "частью обмана".

Напомним, Мюллер обнародовал отчет о лоббировании Манафортом для Януковича в США.