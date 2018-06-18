Прыжки болельщиков Мексики после гола на ЧМ-2018 могли вызвать землетрясение
КИЕВ. 18 июня. УНН. Болельщики, которые массово прыгали после забитого гола Германии на чемпионате мира по футболу, могли вызвать искусственное землетрясение. Об этом сообщает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA) в Twitter, передает УНН.
"Землетрясение, зафиксированное в городе Мехико, возникло искусственно. Возможно, причиной стали массовые прыжки во время забитого гола сборной Мексики на чемпионате мира по футболу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два датчика внутри города зафиксировали толчки в 11:32 по местному времени.
Напомним, Мексика получила историческую победу в стартовом матче на чемпионате мира-2018. На стадионе "Лужники" мексиканцы переиграли своего соперника по группе F - действующего чемпиона мира сборную Германии со счетом 1:0.
El #sismo detectado en la Ciudad de-Мехико se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #-Мехико en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b- SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018