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В Николаевской области из-за ДТП горел автомобиль

В Николаевской области из-за ДТП горел автомобиль

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Столкновение двух автомобилей произошло в районе поселка Мешково-Погорелово в Николаевской области. В результате произошло возгорание одного из транспортных средств. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Вчера около 22:45 недалеко от поселка Мешково-Погорелово в Витовском районе, возле автозаправочной станции, произошло столкновение двух автомобилей - внедорожника Volkswagen Touareg и ВАЗ. В результате столкновения 48-летний водитель ВАЗ и его пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Водитель внедорожника не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате столкновения транспортных средств произошло возгорание ВАЗ.

"Частично сгорела передняя часть. Пожарные потушили этот пожар", - уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Ровенской области в результате ДТП получили травмы шестеро детей во время столкновения с деревом автомобиля Volkswagen Passat.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Николаев и Николаевская область, пожары
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