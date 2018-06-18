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Во львовском парке нашли тело молодого мужчины

Во львовском парке нашли тело молодого мужчины

ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Во Львове в парке "Ореховая роща" обнаружили тело 23-летнего парня. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники других служб, а также медики. Личность умершего установлена ​​- им оказался 23-летний львовянин. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводится досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена ​​причина смерти львовянина.

Напомним, спасатели извлекли из водоема тело мужчины, который утонул в пруду в Кировгорадской области.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, смерть
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