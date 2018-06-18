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СБУ возбудила дело по факту задержания активистами боевика Лусварги

СБУ возбудила дело по факту задержания активистами боевика Лусварги

Рафаэль Лусварги

фотогалерея

КИЕВ. 18 июня. УНН. Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту задержания в Киеве активистами С14 бразильца-боевика Рафаэля Лусварги, который воевал в составе российских банд формирований на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Валентин Рыбин, добавив фотокопию соответствующего документа, передает УНН.

"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 4.05.18 террористического акта и похищение человека (гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги)", - написал Рыбин.

Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданин Федеративной Республики Бразилия Рафаэль Маркус Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации "ДНР".

Лусварги участвовал, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года ему заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

Напомним, 4 мая националисты задержали и передали в СБУ Лусварги. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с Лусварги.

Шевченковский суд Киев 18 мая принял возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Евгения Карася за действия относительно Лусварги.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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