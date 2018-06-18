СБУ возбудила дело по факту задержания активистами боевика Лусварги

КИЕВ. 18 июня. УНН. Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту задержания в Киеве активистами С14 бразильца-боевика Рафаэля Лусварги, который воевал в составе российских банд формирований на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Валентин Рыбин, добавив фотокопию соответствующего документа, передает УНН.

"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 4.05.18 террористического акта и похищение человека (гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги)", - написал Рыбин.

Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданин Федеративной Республики Бразилия Рафаэль Маркус Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации "ДНР".

Лусварги участвовал, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года ему заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

Напомним, 4 мая националисты задержали и передали в СБУ Лусварги. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с Лусварги.

Шевченковский суд Киев 18 мая принял возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Евгения Карася за действия относительно Лусварги.