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В Днепропетровской области мужчина сел на 14 лет за убийство из ревности

В Днепропетровской области мужчина сел на 14 лет за убийство из ревности

КИЕВ. 18 июня. УНН. 14 лет за решеткой проведет житель г.Каменское (бывший Днепродзержинск), который из ревности убил соперника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

“Заводской районный суд города Днепродзержинска признал виновным в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины) и назначил 40-летнему местному жителю наказание в виде 14 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в феврале 2017 года. Указанный человек прибыл на рынок в городе Каменском, где встретился с сожителем бывшей жены. На почве неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Стремясь избавиться от конкурента, ревнивец нанес потерпевшему ножевой удар в сердце, от которого последний скончался в больнице.

Свою вину злоумышленник признал частично. Обвинение поддерживалось Днепродзержинской местной прокуратурой.

Напомним, в Донецкой области мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство любовницы.

Ранее в городе Бровары в Киевской области мужчина из ревности убил коллегу своей жены.

Источник: УНН
Теги: убийство, Днепр и Днепропетровская область, приговор
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