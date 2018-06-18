Совет ЕС продлил санкции за незаконную аннексию Крыма

КИЕВ. 18 июня. УНН. Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС, передает УНН.

Меры применяются к лицам ЕС и компаний-членов ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции включают запрет на:

импорт продукции, которая происходит из Крыма или Севастополя в ЕС;

инвестиции в Крым или Севастополь;

туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заехать в порты Крымского полуострова, за исключением чрезвычайных ситуаций;

поставку определенных товаров и технологий для крымских компании или для использования крымскими компаниями.

Также не должна предоставляться техническая помощь, посреднические, строительные и инжиниринговые услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

Как говорится в заявлении Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС 16 марта 2018, ЕС остается твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины.

Через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС вновь подтвердил, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права.

Как сообщал УНН, госдепартамент США в пятницу опубликовал очередное предупреждение об опасности поездок на Северный Кавказ и незаконно аннексированного полуостров Крым, утверждая, что там люди могут стать жертвами "терроризма и подвергнуться третированию". Чиновникам американского правительства посещать оба региона прямо запрещено.