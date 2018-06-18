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На сегодня в Киеве функционирует 13 пляжей

На сегодня в Киеве функционирует 13 пляжей

КИЕВ. 18 июня. УНН. На сегодняшний день в Киеве функционирует 13 муниципальных пляжей и 16 зон отдыха без купания. Об этом во время брифинга по пляжному сезону рассказал директор по организации безопасности на водных объектах коммунального предприятия "Плесо" Олег Юсипенко, передает корреспондент УНН.

"1 июня был официально открыт пляжно-оздоровительный сезон в Киеве. На сегодняшний день в городе функционирует 13 муниципальных пляжей, они готовы принимать киевлян и гостей нашего города. В городе работают 16 зон отдыха без купания", - сказал он.

По словам Юсипенко, на сегодня в городе функционирует 25 постов спасателей - на этих локациях работает 150 человек, прошедших тщательный отбор. Кроме того, каждый из 13 пляжей имеет паспорт пляжей, удостоверяющий его безопасность и комфорт.

Отметим, это такие пляжи, как Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная Слободка, Центральный, Вербное, Пуща-Водица, Водоворот, Радуга, Веселка, Тельбин, Галерная.

Напомним, Минздрав обнародовал карту непригодных для купания пляжей Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, пляж
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