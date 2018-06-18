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В Крыму снова обыскивают крымских татар

В Крыму снова обыскивают крымских татар

КИЕВ. 18 июня. УНН. В городе Старый Крым во временно оккупированном Россией Крыму в понедельник крымского татарина и его дочь после обыска увезли в Симферополь. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра до Сейтумерова Юнуса. Дома вместе с ним находились жена и дети. По окончании обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 июня 2018 11:00 должно было состояться оглашение приговора Мустафе Дегерменджи и Али Асанову, фигурантам по "делу 26 февраля", однако суд был перенесен на 13 июня.

Напомним, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 " Участие в массовых беспорядках" .

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, обыск, крымские татары
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