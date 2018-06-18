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В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
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ВСП поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Детали скоро на УНН

Источник: УНН
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