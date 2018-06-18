Суд отложил рассмотрение жалобы по изъятию имущества сотрудников "РИА Новости-Украина"

КИЕВ. 18 июня. УНН. Херсонский городской суд отложил на неопределенный срок рассмотрение жалобы сотрудников украинского офиса "РИА Новости-Украина" относительно изъятия во время обысков СБУ их имущества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Сегодня Херсонский городской суд отложил рассмотрение жалобы относительно изъятия имущества сотрудников "РИА Новости-Украина" без определения даты из-за неявки на заседание заявителей", - сказали в прокуратуре.

Как сообщал УНН, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина".

Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



