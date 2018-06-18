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В МИД Украины выразили протест в связи с обысками и задержаниями крымских татар

В МИД Украины выразили протест в связи с обысками и задержаниями крымских татар

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украина выражает протест в связи с дискриминацией и незаконными обысками и задержаниями в временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на своей странице в Тwitter, передает УНН.

"Продолжается дискриминация крымских татар. Опять обыски, незаконные задержания в оккупированном Крыму. Выражаем протест РФ. Факты преступлений документируем", - написала она.

Ранее сегодня в городе Старый Крым во временно оккупированном Россией Крыму в понедельник крымского татарина и его дочь после обыска увезли в Симферополь.

Напомним, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, обыск, Украина, крымские татары, задержание, протест
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