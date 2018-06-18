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Порошенко назвал "самые результативные реформы"

Порошенко назвал "самые результативные реформы"

Петр Порошенко

КИЕВ. 18 июня. УНН. Децентрализация, которая стала предохранителем от разговоров о федерализации, является одной из самых результативных реформ вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации и реформированием сектора обороны и безопасности. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме, передает УНН.

"Децентрализация, в конце концов стала ключевой реформой, одной из самых результативных вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации, с реформированием сектора обороны и безопасности. Децентрализация по определению, в том числе, и всего мира стала одной из самых эффективных реформ в государстве... Уверен в том, что на будущее, на многие годы стало очень эффективной прививкой от федерализации", - подчеркнул он.

Президент отметил, что децентрализация соответствует нашим евроинтеграционным планам. Также, по его словам, она является эффективной частью украинской антикоррупционной системы.

Напомним, вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что в Украине необходимо провести тарифную децентрализацию.

Источник: УНН
Теги: децентрализация, Петр Порошенко
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