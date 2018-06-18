Генерального директора Audi задержали за ложь

КИЕВ. 18 июня. УНН. Генеральный директор немецкой автостроительной компании Audi Руперт Штадлер был задержан полицией утром в понедельник в связи со скандалом, связанным с ложью о выбросах выхлопных газов. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на производителя Volkswagen, передает УНН.

"Мы можем подтвердить, что господин Штадлер был арестован сегодня утром", - сказали в компании.

Как заявили немецкие прокуроры, ордер на арест основывается на сокрытии доказательств.

Напомним, в прошлом месяце бывшему руководителю компании Volkswagen Мартин Винтеркорн предъявлены обвинения в федеральном окружном суде в штате Мичиган в сговоре и мошенничестве в рамках расследования "дизельного скандала".

Немецкий автоконцерн оказался в центре скандала после обнаружения в их автомобилях программного обеспечения, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства соответствовали принятым в США экологическим нормам только на бумаге. На самом деле они значительно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.