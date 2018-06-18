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Песков: вопрос посещения осужденных в РФ украинцев решается на уровне омбудсменов

Песков: вопрос посещения осужденных в РФ украинцев решается на уровне омбудсменов

Людмила Денисова

КИЕВ. 18 июня. УНН. Неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осуждённых о том, что договорённость президентов России и Украины сорвана по вине российской стороны, передает УНН.

"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", - сказал Песков.

Ранее, в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест по поводу недопуска Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к заключенному в России украинцу Николаю Карпюку.

Напомним, 16 июня Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой не удалось провести встречу с удерживаемым в России украинцем Николаем Карпюком, ее не пустили к нему в тюрьму.

Это уже не первый раз, когда Денисову не пускают к украинцам за решеткой в ​​РФ. 15 июня украинский омбудсмен отправилась на Ямал, где удерживают в колонии Олега Сенцова, но ей не дали увидеться с украинцем.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, переговоры, политзаключенные
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