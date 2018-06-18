На Закарпатье "скорая" с пациентом слетела в кювет

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня утром водитель автомобиля скорой помощи, перевозивший пациента, съехал в кювет. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"Сегодня около 10:00 на линию "102" поступило сообщение об автомобильной аварии в пределах с. Ганьковица Савеловского района с участием автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, водителю кареты скорой, который двигался на скорости с включенными световыми проблесковыми маячками, не предоставили преимущество в движении транспортные средства. В результате этого он не справился с управлением и съехал в кювет.

"Машина перевозила пациента с Межгорской райбольницы в областной медучреждения. В результате аварии никто не пострадал. Пациенту оперативно вызвали машину скорой помощи Савеловская больницы, которая увезла больного по назначению", - отметили в полиции.

По факту нарушения безопасности дорожного движения полицейские составили на водителя административный протокол, который направят в суд для принятия окончательного решения. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, карета скорой помощи сбила 15-летнего парня в Харькове.