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Зять короля Испании добровольно явился в тюрьму

Зять короля Испании добровольно явился в тюрьму

Иньяки Урдангарин и инфанта Кристина

КИЕВ. 18 июня. УНН. Зять короля Испании Филиппа Иньяки Урдангарин явился в тюрьму для отбывания почти шестилетнего тюремного срока за налоговые махинации и растрату общественных средств. Около 9 часов по киевскому времени муж инфанты Кристины приехал в женское пенитенциарное учреждение, находящееся в населенном пункте Бриева в провинции Авила примерно в 100 километрах к северу от Мадрида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Важно отметить, что в тюрьму он явился добровольно до истечения положенного срока.

По данным испанских СМИ, конец предыдущей недели Урдангарин провел с женой и четырьмя детьми в Швейцарии.

Первый отпуск заключенного возможен не ранее декабря 2019 года.

12 июня Верховный суд Испании подтвердил решение, вынесенное в начале 2017 года судом города Пальма, слегка смягчив наказание. Зять испанского короля признан виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов и приговорен к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев.

Среди прочего установлено, что Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. 50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы и муж сестры испанского короля, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.

Как сообщал УНН, камбоджийский принц Нородом Ранарит вместе с женой Оук Пхалла попал в ДТП, его супруга погибла.

Ранее, стало официально известно о маршруте первого королевского турне герцога и герцогини Сассекских - Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, передает УНН.

"Герцог и герцогиня Сассекские совершат официальный визит в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию осенью", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Испания, заключенные, тюрьма, дело
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