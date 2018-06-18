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Президент призвал правительство решить вопрос доходов малых городов

Президент призвал правительство решить вопрос доходов малых городов

Петр Порошенко

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал правительство вместе с представителями органов местного самоуправления решить вопрос доходов малых городов в пределах децентрализации, которое сейчас является недоработанным. Об этом Глава государства сказал во время выступления на ХИV Украинском муниципальном форуме, передает УНН.

"А вопрос развития малых городов, что с ними будет?! Сейчас он провис. Я уверен, что он остается недоработанным. Малым городам, районным центрам не хватает доходной базы, а там такие же украинцы. И мы должны защитить их права", - подчеркнул он.

Президент отметил, что количество, демографическая структура населения в малых городах не создают благоприятного климата для ведения бизнеса.

"Я очень рассчитываю, что правительство вместе с представителями местного самоуправления ликвидирует этот пробел и сделает децентрализацию выгодной для всех: кто сколько заработал, столько и получил. Не надо ни у кого ничего забирать. Если модель предполагает определенную диспропорцию и дискриминацию, в этом и функция бюджета, которую мы должны выровнять и защитить. Выгодной должна стать децентрализация для этих категорий граждан", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что децентрализация стала предохранителем от разговоров о федерализации, и является одной из самых результативных реформ.

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко
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