Суд по отбору биологических образцов у Вышинского перенесен на 20 июня

КИЕВ. 18 июня. УНН. Херсонский городской суд перенес на 20 июня судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отобрании биологических образцов у редактора портала “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Автономной республики Крым.

“Судебное заседание перенесено на 20 июня на 10:15 в связи с тем, что судья находится в совещательной комнате по другому делу”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 15 июня суд разрешил отобрать биологические образцы в Вышинского. Суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство 15 июня, но заседание перенесли на 18 июня, так как сторона защиты заявила отвод судей.

15 мая в офисе “РИА Новости-Украина” в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

Напомним, 18 июня суд также отложил рассмотрение жалобы по изъятию имущества сотрудников “РИА Новости-Украина”.