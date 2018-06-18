Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 июня 2018 13:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
В этом году не исключено продажу нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3105
Версия для печати

Суд по отбору биологических образцов у Вышинского перенесен на 20 июня

Суд по отбору биологических образцов у Вышинского перенесен на 20 июня

Кирилл Вышинский

КИЕВ. 18 июня. УНН. Херсонский городской суд перенес на 20 июня судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отобрании биологических образцов у редактора портала “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Автономной республики Крым.

“Судебное заседание перенесено на 20 июня на 10:15 в связи с тем, что судья находится в совещательной комнате по другому делу”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 15 июня суд разрешил отобрать биологические образцы в Вышинского. Суд должен был рассматривать соответствующее ходатайство 15 июня, но заседание перенесли на 18 июня, так как сторона защиты заявила отвод судей.

15 мая в офисе “РИА Новости-Украина” в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

Напомним, 18 июня суд также отложил рассмотрение жалобы по изъятию имущества сотрудников “РИА Новости-Украина”.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, Кирилл Вышинский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.