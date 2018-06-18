В Молдове проблему АЧС вынесли на правительственный уровень

КИЕВ. 18 июня. УНН. Премьер-министр Молдовы Павел Филип призвал к эффективному взаимодействию ответственных структур с целью не допустить распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом он заявил в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает УНН со ссылкой на местное издание interlic.md.

Соответствующее заседание Комиссии было проведено в связи со вспышкой АЧС, выявленной в домашнем хозяйстве в селе Мерень района Анений Ной. На сегодня очаг инфекции локализован. Вместе с этим П.Филип считает, что дальнейшее распространение АЧС в Молдове несет опасность для свиноводческой отрасли страны.

Так, Премьер-министр призвал к эффективному сотрудничеству структур, ответственных за предотвращение распространения АЧС. В частности, речь идет о сотрудничестве между Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, Таможенной службой и Пограничной полицией. Ведь на сегодня в Молдове считают, что АЧС в стране распространяется из-за ввоза продукции с Украины, подчеркивает издание.

В ходе заседания соответствующей Комиссии, Премьер-министр предложил создать рабочую группу с участием всех органов власти, имеющих полномочия бороться с АЧС.

Напомним, что украинские фермеры страдают от АЧС уже пятый год подряд. Убытки отечественных свиноводов исчисляют уже миллиардами гривен.

По данным Госпродпотребслужбы, с 2012 года владельцы свиноферм получили всего 1,1% компенсаций за уничтоженных АЧС свиней.

На фоне проблемы с болезнью, Украина наращивает импорт иностранной свинины и сала.

“Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет”, — заявил нардеп Сергей Тригубенко, отметив, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за “иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках”.