Геращенко рассказала, от чего зависит обмен заложников между Украиной и Россией

КИЕВ. 18 июня. УНН. Обмен заложниками между Украиной и Россией мог бы состояться во время чемпионата мира по футболу 2018 года, однако все зависит от президента РФ Владимира Путина. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила журналистам, передает УНН.

"Мы считаем, что чемпионат мира по футболу был бы хорошим шансом для Владимира Путина освободить политзаключенных Кремля, продемонстрировав миру такой гуманитарный жест. Произойдет это или нет, к сожалению, зависит не от Украины. Потому что мы готовы к тому, чтобы все это разблокировать, а это зависит исключительно от Путина ", - заявила Геращенко.



Как сообщал УНН, недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает уже больше месяца, может свидетельствовать об ухудшении его здоровья.



Напомним, неудачная попытка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест по поводу недопуска Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к заключенному в России украинцу Николаю Карпюку.

Напомним, 16 июня Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой не удалось провести встречу с содержащимся в России украинцем Николаем Карпюком, ее не пустили к нему в тюрьму.

Это уже не первый раз, когда Денисову не пускают в украинцам за решеткой в ​​РФ. 15 июня украинский омбудсмен отправилась на Ямал, где содержат в колонии Олега Сенцова, но ей не дали увидеться с украинцем.