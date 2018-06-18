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В Херсонской области от удара током погиб ребенок

В Херсонской области от удара током погиб ребенок

КИЕВ. 18 июня. УНН. Ребенок умер от удара током в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.

"В Бериславское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел на территории неработающего предприятия мальчика убило током", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 8-летний мальчик из города Новая Каховка. Он приехал погостить к бабушке.

Как было предварительно установлено, несколько детей играли на территории предприятия, которое не охраняется.

"По словам друзей погибшего, мальчик прикоснулся к трансформатору, и его ударило током. Он умер еще до приезда медиков. О происшествии сообщил его товарищ, который побежал в ближайший магазин и рассказал обо всем продавцу", - отметили в полиции.

Открытое уголовное производство по ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Такое преступление наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Житомирской области 10-летний мальчик получил ожоги тела во время фотографирования на крыше грузового поезда.

Источник: УНН
Теги: смерть, ребенок, Херсон и Херсонская область
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