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В Кировоградской области открыли три производства за жестокое обращение с животными

В Кировоградской области открыли три производства за жестокое обращение с животными

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 июня. УНН. В Кировоградской области правоохранители открыли три уголовных производства по фактам жестокого обращения с животными. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Виталина Бевзенко.

"Сразу три уголовных производства начали полицейские по схожим фактам по заявлениям, которые были поданы гражданами", - сказала она.

События квалифицировали как жестокое обращение с животными. Информацию внесли в ЕРДР по ст. 299 УК.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению точного количества погибших животных, проверяют на причастность к совершению данного правонарушения лиц, которые ранее обращались в полицию с жалобами о том, что им мешают бездомные животные. Проводятся другие необходимые меры по установлению причастных лиц.

Напомним, во Львовской области мужчина застрелил соседскую собаку, потому что животное загрызло курицу на его дворе.

Источник: УНН
Теги: уголовное производство, Кропивницкий и Кировоградщина, животные
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