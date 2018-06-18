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Новости: Политика
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Минюст просит суд ликвидировать одну из политических партий

Минюст просит суд ликвидировать одну из политических партий

КИЕВ. 18 июня. УНН. Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева ликвидировать политическую партию "Успешная страна". Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

В качестве третьих лиц по делу Минюст просит приобщить Генеральную прокуратуру Украины и СБУ.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Стоит отметить, что на сайте партии ее почетным председателем значится бывший Министр доходов и сборов Александр Клименко, который подозревается в завладении средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в ходе расследования уголовного производства о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко установили, что российские спецслужбы финансируют деятельность в Украине политической партии "Умная сила".

Источник: УНН
Теги: суд, СБУ, ГПУ, Минюст, политические партии
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