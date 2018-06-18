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В Париже самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту

В Париже самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту

КИЕВ. 18 июня. УНН. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мirror.

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их удалили из самолета после приземления во Франции.

Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.

Как сообщал УНН, трое граждан России в четверг устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван.

Как уточнили агентству в пресс-службе полиции, граждане России были доставлены в линейный отдел полиции аэропорта Звартноц. Впоследствии выяснилось, что один из инициаторов драки получил легкие телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.

Источник: УНН
Теги: самолет, алкоголь, Париж, драка
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