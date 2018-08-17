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Под Киевом полиция задержала пьяного водителя, который сбил полицейского и скрылся

Под Киевом полиция задержала пьяного водителя, который сбил полицейского и скрылся

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киевской области произошел инцидент с травмированием работника полиции автомобилем, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции столичного региона, передает УНН.

“Группа реагирования патрульной полиции догнала беглеца и задержала его в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас 31-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания”, - говорится в сообщении.

В селе Бобрица группа реагирования патрульной полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность дорожного движения на дорогах Киево-Святошинского района, остановила машину “ВАЗ”, водитель которой вызвал подозрение. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров.

Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По требованию правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировав работника полиции. Полицейского доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и ушибы тела.

За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административном правонарушении.

По факту причинения телесных повреждений полицейскому открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчине объявлено подозрение и ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, полиция задержала виновника смертельной ДТП в Киеве, водителя такси.

Источник: УНН
Теги: полиция, Киевская область, травма, пьяный водитель
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