Омелян объяснил, почему в Украине курсируют переполненные электрички
КИЕВ. 17 августа. УНН. Дефицит вагонов для электричек объясняется убыточностью этого направления перевозок. Об этом заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Единственный убыточный вид перевозок, который есть у "Укрзализныци", - это пригородные перевозки. Убыточность формируется по ряду причин. Стоимость пригородных перевозок регулируется только с согласия местных органов власти, соответственно, они такого согласия не дают и хотят держать цену низкую. Кроме того, очень много безбилетников. По подсчетам "Укрзализныци", половина людей, которые пользуются электричками, не платят деньги за проезд. Третья проблема заключается в том, что мы не имеем собственного производства электричек. Они могут только ремонтироваться. А поскольку они хронически генерируют убыток, то ресурсов для их ремонта не много", - пояснил Омелян.
При этом, по его словам, выход из ситуации очень простой - "Укрзализныця" сейчас сосредоточила отдельный ресурс для ремонта электричек. И те представители городской власти, которые хотят иметь у себя новый состав и достаточное количество вагонов в каждом поезде, должны начать субсидировать этот вид перевозок.
"Те города, которые будут дальше игнорировать это, получат подвижной состав, который будет существенно сокращен, а условия в нем будут желать лучшего", - добавил Омелян.
Как сообщал УНН, суд продолжит в октябре рассмотрение жалобы на повышение тарифов на транспорт в Киеве.