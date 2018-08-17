В Вене ответили на критику из-за визита Путина на свадьбу главы МИД

КИЕВ. 17 августа. УНН. Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе председателя австрийского МИД Карин Кнайсль вызвала критику как от партнеров на международной арене, так и внутри страны. В ответ на это представитель внешнеполитического ведомства страны заявил агентству APA в четверг, что визит кремлевского лидера не влияет на внешнюю политику Австрии, передает УНН.

Представитель "Зеленых" Австрии Мишель Реймон требует отставки Кнайсль, а австрийская партия "Список Питера Пильца" раскритиковала расходы на мероприятие.

Лидер делегации SPÖ в Европейском парламенте Эвелин Регнер также подвергла критике визит Путина. Это будет "провокацией европейского измерения", - заявила она в пятницу.

"Министр иностранных дел Кнайсль, которая должна заниматься дипломатией, на собственной свадьбе похвастается перед Путиным. Она может полностью попрощаться с имиджем строителя мостов", - сказала Регнер.

"Это в первую очередь частная вечеринка и личный визит, и он не приведет к изменениям внешнеполитической позиции Австрии", - сказал в ответ представитель МИД Австрии.

В статье также вспомнили заявление народного депутата Украины Анны Гопко, которая ранее назвала визит Путина "очередным сигнал-ударом по европейским ценностям".

Как отмечает издание, австрийский канцлер Курц является одним из приглашенных на свадьбу гостей Кнайсль, а следовательно - вероятна его встреча с Путиным во время мероприятия. В то же время кремлевский лидер не встретится со своим фактическим коллегой Александром Ван дер Белленом.

"Федеральный президент не будет присутствовать на свадьбе", - подтвердил его пресс-секретарь в ответ APA.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "по пути в Берлин".