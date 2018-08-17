Пидгрушная и сестры Семеренко примут участие в летнем ЧМ по биатлону

КИЕВ. 17 августа. УНН. В период с 22 по 26 августа сборная Украины примет участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в чешском городе Нове Место, сообщает УНН со ссылкой на IBU и Федерацию биатлона Украины.

По итогам контрольных тренировок в Обертиллиахе и Отепяя в заявку украинских команд попали:

женщины — Юлия Журавок, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко;

мужчины — Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Труш (запасной).

Примечательно, организаторы ожидают, что в соревнованиях примут участие около 250 биатлонистов из 28 стран.

Стоит отметить, что на чемпионате мира состоятся и соревнования среди юниоров и юниорок.

Добавим, что 24 августа пройдут первые гонки турнира — смешанные эстафеты.

Как сообщал УНН, сборная Украины по биатлону представила новую форму.