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За сбыт российской пропаганды в Киеве оштрафовали продавцов книг

За сбыт российской пропаганды в Киеве оштрафовали продавцов книг

КИЕВ. 17 августа. УНН. За незаконное распространение российских книг на рынке «Петровка» оштрафован двух предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио, передает УНН.

“Административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП Перчак В.В. и ФЛП Путевский В.А. Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы в размере 37 тыс. 230 грн. в случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн”, - говорится в сообщении.

Рейд на киевском книжном рынке “Петровка” провели сотрудники Госкомтелерадио совместно с оперативниками СБУ. В результате мероприятия правоохранители обнаружили и пресекли незаконную реализацию книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов.

Как отмечается, решение о наложении административно-хозяйственного штрафа подлежит исполнению с момента его вынесения, но не позднее 15 рабочих дней с даты ее получения субъектом хозяйствования, в отношении которого оно вынесено. Оно может быть обжаловано субъектом хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Ранее стало известно о ряде шагов Украины о введении санкций против российских книгоиздателей.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, пропаганда, штраф, продажа, Госкомтелерадио
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