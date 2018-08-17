В Польше украинского "поводыря" нелегалов ловили с тепловизорами и вертолетом

КИЕВ. 17 августа. УНН. Польские пограничники в среду задержали 48-летнего гражданина Украины, который пешком перешел так называемую зеленую польско-украинскую границу, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

По словам представителя Бескидского отдела пограничной службы Польши Петра Закеляжа, местные пограничники получили от украинских коллег информацию, что на границе задержаны трое мигрантов азиатского происхождения, а четвертый человек, скорее всего проводник группы, бежал в направлении Польши.

"Во время поисковой акции с использованием, в частности тепловизоров и вертолета, удалось установить место пересечения границы и сузить область поиска до русла местной реки. После нескольких часов акции, в частности с использованием понтона, были задержаны виновники незаконного пересечения, который прятался в реке под небольшим мостом" , - рассказал Закеляж.

Пограничники подтвердили, что задержанный - 48-летний гражданин Украины, "известный украинской пограничной службе в связи с попытками переправки людей через границу, за что он провел несколько лет в украинской тюрьме", - отметил Закеляж.

Поляки передали мужчину украинской стороне. Ему также запрещено въезжать на территорию Шенгенской зоны в течение следующих трех лет.

Как сообщал УНН, ранее украинку депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылке из ЕС, если она захочет туда попасть.



