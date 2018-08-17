Львовян доступными лекарствами обеспечивают более 700 аптек - ОГА

КИЕВ. 17 августа. УНН. Львовская область остается лидером по реализации программы "Доступные лекарства". Программа работает в 733 аптеках области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА, передает УНН.

Как заявил сегодня заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, Львовская область занимает первое место по реализации программы "Доступные лекарства".

"Принимая во внимание все статистические показатели, первое место в рейтинге занимает Львовская область, второе - Житомирская, третье - Полтавская", - сказал он.

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По словам Илыка, рейтинг формируется на основании анализа различных показателей, таких как количество аптек, участвующих в программе, количество больных в расчете на одну аптеку, количество использованных средств, средняя стоимость рецепта и тому подобное.

С начала года к участию в проекте "Доступные лекарства" во Львовской области присоединились 733 аптеки.

Напомним, недавно в программе "Доступные лекарства" увеличили количество препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы на 59 единиц.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно обратиться к своему семейному врачу, получить правильно выписанный рецепт и обменять его на лекарства бесплатно или с незначительной доплатой в аптеке с пометкой "Доступные лекарства".

В этом году на программу "Доступные лекарства" для Львовской области предусмотрели 65,3 млн грн по состоянию на апрель этого года.

Программа действия в Украине с апреля 2017 года. Однако сейчас оказалась под угрозой срыва из-за депутатской инициативы по закрытию аптек.